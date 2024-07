A Porto Ferro, giornata dedicata al salvamento a mare

SASSARI – Nella spiaggia di Porto Ferro, Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e dei servizi offerti, giovedì 25 luglio si terrà l’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” per sensibilizzare la comunità sui pericoli del mare e situazioni che potrebbero portare ad annegamenti.

La giornata inizierà alle 10 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni locali, esperti di sicurezza balneare e organizzazioni di soccorso. L’incontro si terrà nel baretto di Porto Ferro e sarà un’importante occasione per discutere sulle misure di prevenzione degli incidenti in acqua e delle migliori pratiche di salvamento.

Nel corso della mattina, saranno organizzate attività pratiche di salvamento a mare sulla spiaggia di Porto Ferro, con dimostrazioni di tecniche di soccorso e di primo soccorso. Queste attività coinvolgeranno bagnini professionisti e volontari, con l’obiettivo di educare il pubblico alle corrette procedure da seguire in caso di emergenza.

Sempre a partire dalle 10 saranno realizzati laboratori didattici per bambine e bambini a cura delle educatrici del Ceas “Lago Baratz” e della Bonga Surf School.