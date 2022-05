Alguer Comedy Show, ecco Follesa e Pisani

ALGHERO – Tutto esaurito al Civico Teatro di Alghero per il terzo appuntamento con l‘Alguer Comedy Show, che sabato 14 maggio 2022 (ore 21) mette in scena “Finché social non ci separi, live” del tandem composto da Angelo Pisani e Katia Follesa. L’esilarante terapia di coppia formato spettacolo scritto a sei mani con Luciano Federico, a colpi di battute fulminanti e sketch tutti da ridere, è pronta a conquistare la platea della città di Alghero, che conferma un grande apprezzamento per la rassegna comedy ideata da Comune e Fondazione Alghero. Angelo e Katia, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza di cio che ci si dice.