“Alghero Ticket, aumento assurdo: scelta miope”

ALGHERO – “Apprendiamo dalla stampa Nel leggere che la Fondazione Aa fine luglio ed in piena stagione turistica, con il plauso del sindaco e dell’assessore competente, AUMENTA di oltre il 33% (TRENTATRE PER CENTO SIGH!!!) il biglietto unico Alghero Ticket e Alghero Family non possiamo che trasecolare di fronte a cotanta improvvisazione. Evidentemente questa amministrazione si riempie la bocca di programmazione, di incentivazione ai flussi turistici solamente per dare aria ai denti.

Come si fa ad assumere un’iniziativa del genere senza concertalo con gli operatori del settore, con i buyers che hanno già venduto l’Esperienza Alghero e oggi si trovano un costo superiore di oltre un terzo

Ricordiamo che l’Alghero Ticket, nata nel 2011, agli albori della Fondazione, allora meta, con la Giunta Tedde e oggetto di un profondo restyling nel 2020 costituisce un fondamentale mezzo di promozione del territorio e soprattutto di conoscenza dei siti meno visitati, che infatti nell’ultimo quinquennio hanno visto un aumento esponenziale delle visite, anche grazie alla presenza, all’interno dell’offerta, della regina dei siti, la Grotta di Nettuno.

Il costo contenuto era una delle ragioni del successo di un progetto sposato dagli operatoti del settore, in primis il Consorzio Riviera del Corallo, con il quale nel 2020 si è creata un forte partnership sul biglietto unico con il progetto Alghero Experience

Chiudiamo con tre domande:

gli operatori turistici del settore sono a conoscenza di queste decisioni e di questi aumenti? Li hanno condivisi?

Gli aumenti riguardano forse, sempre in piena stagione gli altri siti? A partire dalla Grotta di Nettuno, per la quale già dal 2023 si era deliberato un sistema di tariffazione apposito per offrire un’esperienza diversa ai visitatori ospiti, anche con l’utilizzo delle audio guide, delle quali pare non vi sia più traccia. Sarebbe ancora più una beffa visto che i tour operator prenotano i biglietti Grotta già ad inizio stagione

Aldilà dell’inopportunità dell’aumento, siamo sicuri che i regolamenti comunali in materia consentano un aumento così tranchant durante l’anno e che invece le tariffe non debbano essere stabilite entro l’anno precedente alla loro entrata in vigore?”

Per la segreteria cittadina di Forza Italia

Andrea Delogu