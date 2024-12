Alghero, scuola via Malta: “Problemi ereditati e irrisolti, prossimi interventi”

ALGHERO – Sopralluogo ieri presso il plesso scolastico di via Malta da parte dell’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinaro e dell’Assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna con i tecnici del settore e insieme al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 2 Vincenzo Scanu. Sotto osservazione le criticità segnalate nel corso degli ultimi anni, affrontate in più occasioni ma mai effettivamente risolte. Ultimamente, i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia ne hanno evidenziato la sussistenza, trovando sollecito riscontro da parte dell’Amministrazione, che sta lavorando al progetto più ampio di cura e riqualificazione degli edifici scolastici cittadini. Le criticità visionate e registrate nel corso del sopralluogo riguardano la parte dell’ingresso alla scuola da via Malta, spesso impraticabile a causa del formarsi di pozzanghere, la necessità di ripensare all’ingresso da via Corsica, l’esigenza di incrementare la presenza dei vigili urbani negli orari di ingresso e uscita. Ed infine, ripensare ad una rivisitazione degli spazi il mercoledì, giorno di mercatino settimanale in via Corsica. Tutte situazioni sulle quali si è deciso di intervenire, e per la parte degli operazioni di manutenzione si deciderà nei primi giorni del nuovo anno con gli adempimenti da parte degli uffici tecnici per gli affidamenti dei lavori necessari. Gli Assessori Marinaro e Sanna hanno voluto dimostrare la massima attenzione alle richieste dei genitori e della dirigenza scolastica, con il proposito di eliminare finalmente e definitivamente le criticità nei tempi brevi.