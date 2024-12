Cagliari, Musei Civici aperti anche nel periodo di Natale

CAGLIARI – La proposta culturale dei Musei Civici di Cagliari non si ferma durante le festività natalizie. Unico giorno di chiusura previsto per giovedì 25 dicembre e giovedì 1 gennaio mentre saranno regolarmente aperti negli altri giorni.

Questi gli orari: Galleria Comunale dal martedì alla domenica orario continuato dalle 10 alle 18, Palazzo di città dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica e Museo d’arte siamese “Stefano Cardu” sempre con orario continuato dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica.

La Galleria Comunale ospita un’ampia raccolta di opere d’arte del Novecento. L’esposizione permanente comprende la Collezione Ingrao, costituita dalle opere dei più grandi maestri italiani del Novecento, tra cui Umberto Boccioni, con trentuno opere fra dipinti e disegni, Giacomo Balla, Mario Sironi, Fortunato Depero, Gino Severini, Filippo De Pisis, Carlo Carrà, Ottone Rosai e Mario Mafai. A Giorgio Morandi è dedicata la sala che espone tre oli, nove disegni e l’importante carteggio fra l’artista e il collezionista Ingrao. Mino Maccari è presente con quaranta opere, che costituiscono la più rappresentativa esposizione in un museo pubblico dell’artista. A Francesco Ciusa, tra i maggiori artisti sardi del Novecento, è dedicata la sala omonima, che espone le sue sculture in gesso, primo nucleo della Collezione Civica di Artisti Sardi.

All’esterno sculture dall’epoca romana alla contemporanea: ultima acquisizione, nelle fontane dei Giardini, i Dormienti di Mimmo Paladino (2011).

Fino al 4 maggio 2025 le sale del primo piano ospitano anche Tutto il peso del mondo, una personale dell’artista Pastorello curata dalla critica d’arte Alessandra Menesini. In esposizione circa venti opere che accompagnano il visitatore dentro la poetica e l’abile tecnica di uno dei maggiori autori sardi contemporanei.

Il Palazzo di Città di Cagliari ospita, invece, fino al 16 febbraio 2025, Memoria e visioni, l’arte in Sardegna nelle collezioni civiche, una selezione, curata dalla storica dell’arte Tiziana Ciocca, di oltre cinquanta opere poco conosciute provenienti dalla Collezione Sarda e dalla Collezione d’Arte Contemporanea “Ugo Ugo”. La mostra abbraccia un arco cronologico che va dal 1859 alla fine degli anni Ottanta. Un’occasione per ritrovare i grandi nomi dell’arte sarda con opere che hanno costruito la storia dell’arte e fanno parte della storia culturale della nostra città, rendendo i Musei Civici un punto di riferimento per il grande pubblico.

Si tratta di un caso unico in Italia il Museo d’arte Siamese “Stefano Cardu” ospitato dentro la Cittadella dei Musei, composto da una preziosa collezione di oggetti d’arte provenienti dall’Estremo Oriente. La collezione fu donata al Comune di Cagliari da Stefano Cardu (Cagliari 1849 – Roma 1933) che approdato in Thailandia diviene progettista e costruttore di importanti edifici per la nuova capitale Bangkok: fra questi il Palazzo del Principe Chaturonratsami (1879) il Royal Military College (1890-92), l’Hotel l’Oriental (1890), destinato a ospitare i diplomatici e regnanti in visita alla corte siamese.