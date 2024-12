“Rinascita della Lega, sempre in difesa delle tradizioni e ideali dell’Occidente”

ALGHERO – “un nuovo giorno ed è tutto più limpido, ci si risveglia con una visione nuova delle cose che sembrano tutte essere tornate al proprio posto, l’assoluzione di Matteo Salvini è giunta come un raggio di sole ad illuminare l’Italia, di una luce onesta che ci conforta, dandoci slancio per un futuro forte e sicuro saperci portare lungo la giusta strada, quella capace ancora di riconoscere le cose giuste, quella sicura di proteggerci che dovrà consegnare ai nostri figli una realtà più ordinata, fatta di regole semplici ma, efficaci, mature per la nuova società civile. Adesso che siamo sereni, rimane l’amaro in bocca, di essere stati per molto tempo sormontati da pregiudizi infondati, ora la Lega può andare avanti con le vele spiegate, non ci si deve più fermare, la gente ha bisogno di sentirsi rappresentata a testa alta, con voce chiara che espliciti in poche parole l’ urgenza di creare lavoro, che metta in evidenza la carenza abitativa per le famiglie che non hanno la casa, il rispetto dell’identità nazionale e religiosa che non può essere più nascosta per far piacere a chi la pensa in modo diverso. Vogliamo perciò , in questo giorno di vigilia del Santo Natale, brandire le nostre tradizioni cattoliche, metterci insieme attorno al presepe e festeggiare la ricorrenza religiosa più bella e sacra dell’anno, noi della Lega ci teniamo molto a difendere le origini culturali che ci contraddistinguono e faremo sempre di tutto per portare sempre più in alto i nostri ideali anche da conservatori delle tradizioni. Bene, facciamo gli auguri a tutti di buone feste e per il nuovo anno 2025 che affronteremo insieme con una marcia in più, grazie anche al nostro Capitano, Matteo Salvini che avrà tutta la voglia di rilanciare il carroccio verso il successo politico che meritiamo”.

Monica Chessa, segretario cittadino Lega Alghero