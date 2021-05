Alghero riparte, sul lungomare riapre l’Arcafè

ALGHERO – Con l’allentamento delle restrizioni, si spera sempre più marcato e definitivo, per il passaggio in “zona gialla”, riaprono i battenti molti locali della Riviera del Corallo. Tra i tanti anche uno dei più noti e frequentati ovvero l’Arcafè. L’attività del Lungomare Dante ritorna ad essere fruibile grazie ai suoi ampi spazi esterni con splendida vista nel golfo di Alghero e soprattutto con un’area verde e relax che, grazie agli interventi della struttura guidata da Luca Barbagallo, è sempre più curata, decorosa e accogliente per algheresi e turisti. L’offerta del locale viene confermata nei suoi ottimi piatti, caratterizzati dai prelibati burgers, fresche insalate con prodotti a km zero, oltre che dalle tante tipologie di birre e ottimi cocktail realizzati dalla preziose mani di qualificati bartender. Non appena verrà cristallizzato anche l’orario di chiusura, con la speranza della cancellazione al più presto del “coprifuoco”, ritornerà anche la musica con band e dj oltre che l’organizzazione di alcuni eventi e altre sorprese. Gli orari di apertura, almeno per questa settimana, sono dalle 11.30 fino alle 22.