Alghero Medical Center, prevenzione dentale: open day

ALGHERO – Quella di “Alghero medical center” è un’idea nata quasi 6 anni fa che trova oggi la sua realizzazione e compiutezza. Il loro motto da allora ad oggi è stato sempre lo stesso: “la prevenzione prima di tutto”. Ricorda la dottoressa Daniela Di Nurra, di Alghero, igienista dentale dello staff di Alghero medical center che “è importantissimo effettuare dei controlli periodici atti a scongiurare possibili problemi successivi, risparmiando tempo e dolore perché in fondo avvertire dolore, per esempio ai denti, è l’apice di un problema che era già presente ma senza dolore. È importante diagnosticare un problema e curarlo per tempo prima che insorga dolore. Alla fine è vero il motto che “prevenire è meglio che curare”. Proprio per questo lo staff di Alghero medical center ha già svolto l’8 giugno il primo Smiling Day sul tema della prevenzione dentale che, dato il grande riscontro ricevuto, riproporrà per sabato 19 giugno. Inoltre sarà presente, in visita da Genova, il noto odontoiatra Marco Porcella, ex docente all’università di Genova, specializzato in chirurgia e implantologia dentale.