ALGHERO – Incendio autovettura alle 05,50 di oggi in Via Vittorio Veneto. A bruciare una Dacia Duster probabile corto circuito. Sul posto vigili del fuoco di Via Napoli e carabinieri. Pompieri dirottati intorno alle 07,00 per il cappottamento di una Fiat Punto in Via Giovanni XXIII che ha colpito due auto parcheggiato lungo l’arteria principale. Illeso il conducente sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia di stato