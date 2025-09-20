Alghero In House, Porta Terra punge Forza Italia: “Niente a che fare col caos del 2021”

ALGHERO – “”ALGHERO IN HOUSE svolge un lavoro importante per la comunità, in stretta collaborazione con l’assessorato alle manutenzioni del Comune di Alghero. Quando si parla di risorse pubbliche lo si deve fare con la massima responsabilità, ben sapendo che i rapporti tra il Comune e le partecipate sono opportunamente regolamentati. Ci sono oneri e doveri in capo ad ambo le parti e responsabilità precise e definite”, così l’Assessore alle Manutenzioni Francesco Marinato sulla situazione della società partecipata.

“Un lieve ritardo sulla contabilizzazione delle commesse, legato alla necessità di mettere a punto questi passaggi amministrativi al termine di una stagione che ha visto tutte le forze in campo per garantire i servizi, non pregiudica in alcun modo il pagamento delle retribuzioni”, assicura. “Vanno respinte le ipotesi di Forza Italia tese a seminare inutili preoccupazioni. Di contro l’impegno dell’Amministrazione, del CDA e della direzione di Alghero In House è tutto rivolto a dare nuovo slancio alla società ragionando con congruo anticipo sulla scadenza del contratto, al fine di garantire prospettive di efficacia, efficienza ed economicità.

Il dialogo ed il processo di collaborazione che sta progredendo con il Sindaco, l’Assessore e gli uffici porterà al raggiungimento degli obiettivi nell’interesse della comunità”. Il buon andamento della Società e la garanzia di un suo consolidamento nel prossimo futuro, rappresentano per l’assessore, “un impegno ineludibile. Nessuna analogia, dunque, con quanto accaduto nel corso del 2021, allorquando, a causa dei forti contrasti interni a Forza Italia – che all’epoca esprimeva gli assessori alle Manutenzioni e alle Finanze, nonché il Presidente del CdA della partecipata -lo stesso organo di governo della società aveva pubblicamente denunciato i gravi ritardi dei pagamenti dovuti, che avevano messo a rischio la regolare operativa dell’ente”.

Staff del Sindaco Cacciotto