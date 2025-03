Alghero: Il Peba come Strumento Fondamentale per una Città Accessibile

ALGHERO – “Il Comune di Alghero conferma il suo impegno per un territorio più inclusivo attraverso il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), uno strumento essenziale per garantire la piena accessibilità degli spazi pubblici”, cosi Gabriella Esposito consigliera comunale del Partito Democratico.

“L’ approvazione del PEBA rappresenta un passo decisivo verso una città più fruibile per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani e a chiunque abbia esigenze di mobilità ridotta. Il piano prevede un’analisi dettagliata delle barriere architettoniche presenti sul territorio e l’attuazione di interventi mirati per la loro progressiva eliminazione”.

«L’accessibilità è un diritto fondamentale e una condizione essenziale per garantire pari opportunità a tutti i cittadini» – dichiara [Gabriella Esposito capogruppo del Partito Democratico]. «Attraverso il PEBA vogliamo non solo adeguare le infrastrutture esistenti, ma anche promuovere una cultura dell’inclusione e della progettazione che tenga conto delle esigenze di tutti a partire dai più fragili».

L’attuazione del PEBA avverrà in più fasi, con il coinvolgimento di tecnici, amministratori e cittadini per garantire un processo partecipativo e condiviso. Gli interventi riguarderanno marciapiedi, edifici pubblici, percorsi pedonali, accessi alle spiagge e altri spazi strategici della città.

Rendere una città accessibile non solo migliora la qualità della vita dei residenti, ma la rende anche più attrattiva per i turisti con esigenze particolari.

Per il futuro si potrebbe auspicare la nascita di un ufficio dedicato all’ applicazione delle prescrizioni del PEBA.

L’ufficio potrebbe diventare un punto di riferimento per la cittadinanza, le associazioni e le imprese, offrendo supporto tecnico e raccogliendo segnalazioni sui punti critici dell’accessibilità urbana. Verificando quindi lo stato delle barriere architettoniche al fine di pianificare interventi di rimozione.

Collaborando con enti pubblici e privati per migliorare l’accessibilità di infrastrutture e servizi,

sensibilizzando e coinvolgendo la comunità attraverso iniziative informative e partecipative.

Con l’ approvazione del piano e con l’istituzione, ci auguriamo dell’ ufficio, vogliamo garantire che l’applicazione del PEBA non resti solo sulla carta, ma diventi un processo concreto e continuativo», dichiara Gabriella Esposito del Partito Democratico