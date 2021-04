“Alghero, garantita l’attività chirurgica in emergenza”

ALGHERO – “In merito ad alcuni articoli e dichiarazioni comparse sui media locali, la ASSL Sassari precisa che nel presidio ospedaliero di Alghero è garantita la possibilità di fronteggiare eventuali emergenze chirurgiche. In attesa della conclusione delle procedure concorsuali alle quali hanno preso parte tre dirigenti medici, la presenza costante in reparto del Primario di Chirurgia e di un dirigente medico garantiscono la continuità assistenziale in emergenza. A partire da giovedì 22 aprile i 3 chirurghi rientreranno in piena attività presso l’ospedale di Alghero”, cosi l’Ufficio Stampa Azienda per la Tutela della Salute di Sassari riguardo quanto emerso in questi giorni anche tramite nota stampa dei consiglieri comunali di Alghero di opposizione.