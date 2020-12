Alghero, Diabetologia si trasferisce in via Manzoni

SASSARI – La Direzione della ASSL Sassari comunica che domani, martedì 22 dicembre, inizieranno le operazioni necessarie al trasferimento del servizio di Diabetologia dall’ospedale Marino alla nuova sede autonoma dislocata nel Distretto Socio Sanitario in via Manzoni. Il giorno successivo, mercoledì 23 dicembre, è programmato l’adeguamento dei sistemi informativi. Pertanto, alla luce delle tempistiche necessarie all’allestimento del servizio e vista la concomitanza delle festività natalizie, l’attività di assistenza diabetologica ambulatoriale ripartirà nella nuova sede di via Manzoni da lunedì 28 dicembre.

Si specifica inoltre che l’attività riprenderà per le visite diabetologiche urgenti, visite diabetologiche con priorità B, visite rivolte al diabete mellito gestazionale e complicanze quali il piede diabetico. L’attività ordinaria programmata riprenderà regolarmente da lunedì 11 gennaio.

Durante questo intervallo di tempo, i servizi aziendali preposti saranno impegnati nel rinnovamento dei locali e nel ripristino del decoro degli spazi esterni e delle aree verdi. I lavori saranno eseguiti in giornate e orari diversi da quelli in cui è impegnata l’assistenza e comprenderanno nuovi impianti e nuovi servizi igienici.

Nella nuova ubicazione, al servizio di Diabetologia sono assegnate quattro stanze e una sala di attesa. I locali avranno un ingresso autonomo e saranno separati dagli altri servizi del Dipartimento di Prevenzione che restano invariati. La disposizione del nuovo servizio di Diabetologia sarà adeguatamente segnalata.