A Natale esce il nuovo album di Mauro Uselli

ALGHERO – Il 25 Dicembre è il giorno ufficiale dell’uscita del tanto atteso album di Mauro Uselli dal titolo Bach’s Joke for flute solo. “Scherzi di Bach” è una prima raccolta di musica strumentale dedicato al maestro della musica classica a cavallo tra il 1600 e 1700 . Una produzione originale di frammenti e opere bachiane riproposte per flauto solo, che il maestro Uselli reinterpreta e decontestualizza con i suoi virtuosismi unici. L’album di Uselli verrà lanciato attraverso la cartolina digitale; la casa discografica Italian Way Music, partirà con la diffusione di un brano in anteprima nelle migliori radio nazionali per poi approdare nel panorama internazionale.L’etichetta Italian Way Music e’ ormai una realta’ tra le piu’ brillanti a livello nazionale ed è conosciuta la sua caratura in campo internazionale da oltre vent’anni. I suoi fondatori sono impegnati a 360 gradi nel grande mondo della musica: scoprire e consolidare artisti, offrire agli ascoltatori i migliori contenuti musicali, sono ideatori di iniziative di comunicazione attraverso ogni forma artistica e tecnologica. Un grande riflettore acceso illumina la musica di spessore, dalla classica al blues a tutti gli altri generi: tra gli autori promossi dalla loro etichetta possiamo citare Bobby Cole,compositore inglese autore di grandi colonne sonore, Yu Namikoshi compositore su Sky e numerosi film, l’Award Winning americano Eric Bolvin e tanti altri.