ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, in prima convocazione, il giorno venerdì 14 maggio 2021, alle ore 16.00. La seduta si terrà in videoconferenza, e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno. Aggiornamento Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021/2023 e Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. Presentazione al Consiglio.