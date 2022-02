Alghero, convocato il Consiglio Comunale: ecco l’agenda

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni “Lo Quarter” il giorno martedì 1 marzo 2022, alle ore 16.30, e, in prosecuzione di seduta il giorno mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 16.30 discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Ordine del giorno presentato dai Conss. Alivesi e più avente “Intervento di riqualificazione di Largo Costantino”; Ordine del giorno presentato dal Cons. V. Di Nolfo avente ad oggetto: “Azioni urgenti e interventi strutturati per la prevenzione del disagio psicologico e per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale”. Approvazione verbali audio sedute C.C. 15 e 29 dicembre 2021; Contestazione condizione di incompatibilità alla Consigliera Alivesi M.A. ai sensi dell’art. 69 D.Lgs 267/2000; Approvazione regolamento servizio pubblico da piazza taxi e noleggio con conducente con autoveicolo; 4° aggiornamento programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021 art. 21 – c. 8 D.Lgs 50/2016 – Approvazione; Permuta terreni di proprietà del Comune di Alghero e terreni di proprietà della Soc. Sella & Mosca S.p.A. in località I Piani; 4° aggiornamento programma triennale dei LL.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021 art. 21 – c. 8 D.Lgs 50/2016 – Approvazione; Regolamento per la valorizzazione, alienazione, acquisizione e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Alghero – Approvazione; Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio art. 194, c. 1, lett. A) TUEEL 267/2000. Sentenza n. 576/2021 del 30.09.2021, depositata in cancelleria il 24.01.2022 – Giudice di Pace di Sassari; Modifica articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dello Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Alghero approvato con delibera C.C. n. 12 del 06.04.2015; Costituzione della Consulta Comunale della Cultura e dell’albo comunale delle organizzazioni e dei soggetti operanti in ambito culturale e dello spettacolo. Approvazione regolamenti; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”; Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”; Mozione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: azioni di salvaguardia dei fondali a posidonia oceanica di tutela dell’habitat e di contrasto dei processi di erosione costiera”; Mozione presentata dai Conss. Sartore e più avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane”; Mozione presentata dai conss. Cacciotto e più avente ad oggetto “Società in house”; Mozione presentata dai conss. Pirisi e più avente ad oggetto: “cancellazione TARI 2021 Aziende agrituristiche”; Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”; Mozione presentata dai capigruppo di maggioranza avente ad oggetto “mozione sulla situazione emergenziale di devianza giovanile”; Mozione presentata dai conss. Pirisi B. e più avente ad oggetto “annessione ai beni comunali faro di Capo Caccia”; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più su “Piano di sviluppo dell’area di Surigheddu –Mamuntanas”; Mozione presentata dai Conss. Pulina e più avente ad oggetto: “Rimozione dell’embargo alla carne suina proveniente dalla Regione Sardegna”