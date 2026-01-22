Alghero accoglie “Elisir”: poesia e musica alla Libreria Il Manoscritto

ALGHERO – La Libreria Il Manoscritto di Alghero, in via Pascoli 45, ospiterà il 23 gennaio alle 18 un evento che supera i confini della presentazione letteraria per trasformarsi in un’esperienza sensoriale. Si tratta di Elisir, il recital poetico‑musicale che unisce la voce del poeta Giovanni Andrea Negrotti alla sensibilità musicale di Gianni Casu, con la partecipazione della libraia e curatrice Daria Martinez, che dialogherà con l’autore.

L’incontro nasce dalla pubblicazione del nuovo libro di poesie di Negrotti, ma l’autore chiarisce che Elisir non è una semplice presentazione: «Non vogliamo spiegare un testo. Vogliamo farlo vivere. Le poesie non si leggono: si attraversano».

La scaletta, costruita come un percorso emotivo in due atti, alterna testi originali a brani musicali che hanno segnato intere generazioni. La prima parte esplora il desiderio e la memoria con poesie come Ho baci da darti e Sapevano amarsi, mentre la seconda parte si fa più intensa e notturna, con testi come Questa notte, Digiuno e Faremo l’amore. Le musiche spaziano da La Califfa a Knocking on Heaven’s Door, fino a A Whiter Shade of Pale.

La Libreria Il Manoscritto, da anni punto di riferimento culturale della città, diventa così il luogo ideale per un recital che restituisce alla poesia la sua dimensione originaria: orale, viva, condivisa. Un appuntamento che promette di lasciare un segno nella scena culturale algherese.