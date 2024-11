Aerei, “Deputati propongono soluzioni, assessore fa solo polemiche”

CAGLIARI – “I deputati propongono le soluzioni che lei stessa avrebbe dovuto trovare e l’assessore fa solo polemiche a vuoto”. Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, commenta le dichiarazioni dell’assessore dei Trasporti della Giunta Todde sulla continuità territoriale e sul code-sharing. “L’accordo tra le compagnie per ripristinare il ‘code-sharing’ – prosegue Serra- era una priorità assoluta ed è singolare che sia sfuggito a chi dice di essere troppo impegnata a lavorare. Così come sono delle proposte serie, peraltro già attuate in precedenza, il ‘price cap’ per limitare i prezzi e la tariffa unica. La questione non è prendere un tè con pasticcini in assessorato con tante cerimonie, ma prendere decisioni. Per valutare chi produca solo proclami – ha concluso Serra-, è sufficiente provare a prenotare un volo da Cagliari per una destinazione internazionale con Aeroitalia”.