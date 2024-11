Antenne selvagge, Forza Italia: “Cacciotto e Pirisi si attivino per far rispettare le regole”

ALGHERO – “Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene sui lavori di installazione di una antenna per le telecomunicazioni in via Nulauro. “E’ indispensabile che il Sindaco e l’Assessore all’urbanistica intervengano immediatamente per verificare la necessità di modificare o applicare correttamente il Regolamento vigente e il Piano delle localizzazioni. Regolamento che, comunque, prescrive all’art. 7 che qualsiasi localizzazione di antenne deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche, con particolare riferimento ai siti sensibili e fra questi individua le case di riposo e i luoghi di culto. Se questa antenna venisse collocata, sarebbe la quarta in prossimità del Centro Residenziale per Anziani di Alghero e della Chiesa di Santa Maria Goretti. Per cui gli ospiti del CRA ed i fedeli sarebbero costretti ad affrontare un pesante carico di onde elettromagnetiche –denunciano gli azzurri algheresi”.

“Il vigente regolamento e la Mappa delle localizzazioni, approvati nella precedente consiliatura, sono indiscutibilmente di competenza urbanistica. L’aggiornamento del piano, conseguente ai piani di sviluppo che gli operatori di telefonia presentano annualmente e che consentirebbe di incidere in qualche misura sulle localizzazioni delle antenne, deve essere effettuato dunque dal settore urbanistica. Resta di competenza del servizio ambiente invece, il monitoraggio degli impianti attraverso l’Arpas. Il presidente Pirisi si attivi, e solleciti la corretta applicazione del Regolamento, nonché , l’aggiornamento e il monitoraggio secondo il quadro normativo vigente, chiedendo l’intervento di Cacciotto e coinvolgendo le commissioni competenti, a partire da quella urbanistica che è anche presieduta dal precedente Assessore all’Urbanistica, affinché si possa governare correttamente il territorio. Senza trascurare la commissione competente sulla edilizia privata, visto il pullulare delle antenne in aree private che stanno spuntando ovunque (dietro abbondanti compensi a favore dei proprietari), senza alcun collegamento con la pianificazione territoriale pubblica”, –concludono gli esponenti politici di Forza Italia.