Sa Segada, “Giornata dell’Albero”

ALGHERO – Anche quest’anno il comitato di borgata sa segada – tanca Farrà ha intenzione di celebrare la giornata nazionale degli alberi, che si celebra il 21 novembre di ogni anno, e la giornata internazionale contro la violenza sulle donne che invece si celebra il 25 novembre di ogni anno. Infatti il comitato con il patrocinio del comune di alghero, della fondazione alghero, di Forestas e della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) ha organizzato per domenica 24 novembre p.v. la 3°edizione della giornata nazionale dell’albero. Il comitato così vuole contribuire a dare un fattivo contributo all’incremento del patrimonio arboreo della borgata. Durante la giornata ci saranno inoltre momenti di riflessione e sensibilizzazione sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Saranno infatti installate, come gesto simbolico a significare la totale contrarietà alla violenza sulle donne, delle scarpette rosse in prossimità della panchina rossa già installata lo scorso anno. La giornata avrà inizio alle ore 10 con le iscrizioni gratuite dei bambini per la piantumazione, mentre l’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose è prevista per le 11.

A seguire alle 11.30 è previsto l’avviso della piantumazione. Spazio alle 13.30 al pranzo, con la possibilità, con un piccolo contributo, di pranzare in borgata con prodotti locali (è necessaria la prenotazione al 3489800693 WhatsApp). Nel pomeriggio sono previsti vari giochi, la pentolaccia e per concludere saranno distribuite le castagne arrosto. Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere alla dimostrazione della lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole locali di stagione e grazie alla collaborazione del maneggio “Il Grifone” di Alghero sarà inoltre possibile il battesimo della sella e la passeggiata a cavallo. Il Comitato inoltre fa sapere che sarà possibile depositare per tutta la giornata beni di prima necessità per l’iniziativa “Il miracolo di Natale”, beni che saranno consegnati agli organizzatori che provvederanno alla distribuzione alle famiglie bisognose della nostra città. Per tutto il giorno saranno presenti i gonfiabili per i bambini. Il comitato quindi invita tutti a partecipare numerosi all’iniziativa di domenica 24 novembre p.v nella borgata di Sa segada