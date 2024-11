Stop all’invasione di tavolini e sedie, nasce il Comitato

ALGHERO – Stop all’invasione di sedie e tavolini. Per questo nasce il “Comitato Suolo Pubblico Bene Comune”. Un’agenda urbana per Alghero. “La città è per la gente e deve avere requisiti di qualità urbana e sostenibilità. Pianificare per metter in luce la bellezza dei luoghi”, dicono dal Comitato.

Obiettivo del Comitato è “sostenere le ragioni di un equilibrato utilizzo dei beni comuni, per una rigenerazione della qualità e della bellezza urbana. Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune oggi presenterà le proposte sull’occupazione del suolo pubblico e una mostra fotografica virtuale di street photografy sul tema degli arredi urbani dal titolo: “La città velata. Alla ricerca della bellezza perduta”.