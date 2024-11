Cattedrale di Alghero, concerto per Santa Cecilia

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Grazia Deledda” di Alghero, unica Istituzione scolastica in ambito cittadino che vanta la presenza di un Indirizzo musicale, è lieta di annunciare la Prima Edizione del Concerto per Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. L’evento si terrà il 22 novembre 2024 ad Alghero, in una serata dedicata al talento musicale delle giovani generazioni.

Protagonisti della serata saranno gli attuali ed ex alunne ed alunni dell’Indirizzo musicale della scuola, che si esibiranno in un programma ricco e variegato, mettendo in luce le competenze acquisite nello studio di percussioni, chitarra, clarinetto e pianoforte.

L’evento rappresenta non solo un’occasione per celebrare la figura di Santa Cecilia, ma anche per potenziare il percorso musicale della Scuola «Grazia Deledda», da sempre impegnata nella promozione dell’educazione musicale come strumento di crescita personale e culturale.

Il concerto in onore della Patrona dei musicisti è un omaggio alla tradizione ed un momento prezioso per riflettere sul legame profondo tra i giovani e la musica. Questo tema, centrale per il futuro culturale e sociale della nostra comunità, trova oggi un importante spazio di valorizzazione grazie all’impegno congiunto della Scuola “Grazia Deledda” e dell’amministrazione comunale di Alghero che patrocina l’evento.

Siete tutti invitati a partecipare a questa serata unica, che promette di essere un’esplosione di emozioni e armonie, e a sostenere i nostri giovani musicisti.