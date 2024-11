“Salario minimo, solo propaganda: Maggioranza Cacciotto sempre più a Sinistra”

Il direttivo di Fratelli d’Italia Alghero esprime perplessità riguardo all’approvazione, in Consiglio Comunale, di un ordine del giorno sul salario minimo, che appare come un’operazione puramente propagandistica da parte della sinistra. L’iniziativa, priva di effetti concreti a livello locale, sembra voler strumentalizzare un tema complesso e di competenza nazionale, ben al di fuori delle reali possibilità di azione dell’amministrazione comunale.

Troviamo inaccettabile che il Consiglio Comunale venga utilizzato per approvare atti senza alcuna incidenza pratica, trasformandolo in un palco per fare politica piuttosto che un luogo di confronto costruttivo sulle reali necessità della nostra città. Anche alcune associazioni di categoria, storicamente vicine alla sinistra, hanno espresso perplessità riguardo all’efficacia di una misura imposta dall’alto, che potrebbe danneggiare le piccole imprese e il tessuto economico locale.

Ci domandiamo se l’intento della sinistra sia veramente quello di tutelare i lavoratori o piuttosto alimentare un dibattito sterile per fini elettorali. Fratelli d’Italia continuerà a difendere gli interessi concreti della nostra comunità, proponendo misure condivise e realistiche, volte a sostenere il lavoro e le imprese del nostro territorio.

Fratelli d’Italia Alghero