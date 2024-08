Ad Alghero nel weekend il “Festival delle Aiuole”

ALGHERO – Sabato 17 e domenica 18 agosto il Quartiere di Sant’Agostino di Alghero si colorerà di sociale, artigianato, musica, balli, giochi e food and drink. Il Comitato Area Sant’Agostino organizzatore di eventi legati principalmente ad attività sociali, culturali e ambientali per l’edizione 2024 del Festival delle Aiuole ha messo in cantiere un programma di tutto rispetto. L’evento Festival delle Aiuole è patrocinato dal Comune di Alghero, dalla Fondazione Alghero e da un nutrito numero di sponsor e si svolgerà come consuetudine in largo Guillot, lo spazio urbano adottato da oltre 10 anni dai residenti iscritti alla cittadinanza attiva.

Si parte sabato 17 dalle ore 20:00 l’Aps La Rete delle Donne Alghero che nel decennale della loro costituzione proporrà attività di reading.

Dalle 22:00 sul palco allestito in largo Guillot, il gruppo musicale Karma proporrà il VIVIMI TOUR, due ore di concerto che vi farà fare un percorso musicale incredibile, passando dai più recenti successi nazionali ed internazionali per arrivare all’esecuzione di brani della tradizione sarda.

Domenica 18 dalle 20:45 concerto della Band Volo Libero

Il “Volo Libero” è un progetto musicale nato nel 2019 con una specifica mission, ovvero quella di arrivare al cuore delle persone attraverso il linguaggio universale della musica. L’idea di fondo che sostiene il progetto è quella di diffondere, in un momento storico come quello contemporaneo, sempre più fluido e disorientante, un messaggio evangelico di pace, di speranza, di fraternità e di amore.

Dalle 22:15 largo Guillot verrà trasformato in una grande balera. Ritorna in piazza a Sant’Agostino la maestra Rosaria Dalerci con l’associazione Art & Movi insieme a Berto Solinas e Pasqualino Dalerci vi faranno ballare i migliori balli di gruppo di sempre.

Durante la serata ci sarà l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria sociale.

In piazza verrà allestito lo stand di Betta – Ceramiche artistiche realizzate e dipinte a mano. Si potrà assistere alla lavorazione con il tornio. Stand dell’Aps La Rete delle Donne Alghero. Stands food and drink e lotteria curati dai soci del Comitato Area Sant’Agostino.

Kimberly allestirà in piazza i giochi gonfiabili (a pagamento) per i bimbi e la macchina dello zucchero filato