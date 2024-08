Fratelli d’Italia tra la gente per parlare di riforme

ALGHERO – Il 14 agosto gli attivisti e i rappresentanti di Fratelli d’Italia Alghero hanno incontrato i cittadini per raccontare il programma del governo Meloni nel frequentatissimo mercatino del mercoledì nel quartiere della Pietraia.

Insieme al Coordinatore Di Gangi e al suo direttivo, anche l’onorevole Francesca Masala, consigliera regionale, e il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera.

Fisco, Giustizia, Autonomia e Premierato sono le prime quattro grandi riforme messe in campo dal Governo Meloni per cambiare l’Italia.

Il tradizionale mercatino, frequentato da residenti e turisti, è stato un luogo perfetto per illustrare a tutti il programma di governo con una grande partecipazione dei cittadini. “La nostra attività politica non si ferma neppure d’estate” ha dichiarato il coordinatore Marco Di Gangi.

“Siamo tutti impegnati per spiegare nel dettaglio quanto determinanti siano le riforme attuate dall’ Esecutivo di Meloni” ha sottolineato invece l’On. Rotelli. Per l’On. Masala è stato “un importante momento di confronto con i cittadini, che sanno di poter contare sulla nostra presenza sul territorio”. “Combattiamo la disinformazione della sinistra raccontando la verità di queste riforme necessarie” conclude il capogruppo Cocco. Il partito ora organizza la prossima tappa delle attività estive di Fratelli d’Italia per fare focus specifici su ciascuna singola riforma.