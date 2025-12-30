“Acquisto sede Aspal, soddisfazione da Pirisi”

ALGHERO – “Sono estremamente soddisfatto dell’acquisto della sede ASPAL di

Alghero, un risultato raggiunto grazie ai fondi del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo investimento rappresenta un

importante passo avanti per la nostra città, permettendoci di mantenere

e migliorare i servizi essenziali per i cittadini e le imprese.

Il voto unanime del Consiglio Comunale dimostra la condivisione di

questo progetto da parte di tutte le forze politiche, e ci impegna a

continuare a lavorare per lo sviluppo economico e sociale di Alghero.

Grazie a questo acquisto, risparmieremo circa 40 mila euro all’anno di

fitti, che saranno reinvestiti in servizi essenziali e sociali per la

città, a beneficio dei nostri cittadini.

L’ASPAL offre servizi fondamentali per l’orientamento, la formazione e

l’inserimento lavorativo, e con questo acquisto garantiamo la continuità

e il miglioramento di questi servizi per i nostri cittadini.”

Il Presidente del Consiglio Mimmo Pirisi