Accademia Olearia: l’olio, le olive e il vino di Alghero al top nel mondo

ALGHERO – Nuove ottime notizie per Accademia Olearia, storica azienda algherese portata avanti da generazioni dalla famiglia Fois che continua a confermarsi leader del settore a livello nazionale e tra le più rinomate mondiale. Negli ultimi giorni l’azienda ha ricevuto tre importanti riconoscimenti dedicati a tre diversi prodotti: l’olio Riserva del Produttore, le olive di Bosana di Sardegna e il vino Vermentino Chlamys. L’olio Riserva del Produttore DOP Sardegna, etichetta tra le più pregiate e storicamente premiate dell’azienda dei fratelli Fois, è stato inserito al primo posto tra gli oli sardi nella prestigiosa classifica EVOO World Ranking, la classifica mondiale Top Oli 2021. Il Riserva del Produttore si è classificato primo tra gli oli provenienti dalla Sardegna, 2° a livello nazionale e 14° al mondo, confermandosi ancora una volta tra i migliori 100 oli selezionati nel corso dell’anno vigente.

Un riconoscimento molto importante che certifica ancora una volta la rilevanza a livello mondiale dell’azienda con sede a Ungias Galanté e premia la capacità imprenditoriale della famiglia Fois, che negli anni ha saputo creare uno degli stabilimenti produttivi più avveniristici ed efficienti al mondo, unendo la tecnologia a una grande attenzione alla sostenibilità.

Un altro importantissimo risultato riguarda le olive di Bosana di Sardegna di Accademia Olearia, una nuova specialità lanciata sul mercato dal management dell’impresa. Il vasetto di olive Bosana di Sardegna ha ricevuto il prestigioso premio Top Italian Food 2022, concorso organizzato dal Gambero Rosso, una delle testate giornalistiche più autorevoli in fatto di cibo di alta qualità. Il premio è stato consegnato nel corso di una speciale cerimonia tenutasi alla presenza di importanti personalità del settore a livello nazionale.

Le olive Bosana di Sardegna rappresentano la volontà dell’azienda di guardare sempre avanti, affiancando all’olio nuovi prodotti: accanto alle olive, ora l’azienda è impegnata a presentare sul mercato i carciofi DOP di Sardegna sott’olio di Accademia Olearia, un’altra prelibatezza che sta già conoscendo un ottimo riscontro da parte del pubblico.

Un ulteriore riconoscimento riguarda il vino, altro ramo d’azienda Tenute Fois: il vermentino Chlamys è stato inserito nella Guida Oro Veronelli 2022, un’importante selezione dei migliori vini d’Italia.

«Siamo felici e orgogliosi di questi importanti premi, provenienti da realtà così importanti a livello nazionale e internazionale. Accanto al nuovo riconoscimento per l’olio Riserva del Produttore, una vera eccellenza di Sardegna, siamo particolarmente felici per il premio del Gambero Rosso per le nostre olive, da cui nasce tutto», dichiarano dall’azienda. «La nostra volontà è quella di proseguire sul solco che abbiamo sempre segnato: promuovere l’eccellenza della Sardegna partendo dalle sue produzioni tipiche: lavoriamo ogni giorno per valorizzare l’olio di Alghero e della nostra isola, nel pieno rispetto delle biodiversità delle piante che coltiviamo – senza sistemi di agricoltura intensiva – e della natura: il nostro stabilimento è alimentato da energie rinnovabili e adottiamo sistemi di riutilizzo dei prodotti della lavorazione delle olive, per mostrare coi fatti la filosofia green della nostra azienda».

Accademia Olearia si conferma dunque un’azienda di riferimento nel settore e in continuo movimento: attualmente ha in progetto lo sviluppo della coltivazione su ulteriori 100 ettari, per continuare a raccontare nel mondo un olio d’eccellenza.