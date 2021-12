Valledoria, inaugura il suo Villaggio di Natale

VALLEDORIA – Dicembre è il momento per il villaggio di Natale di Valledoria, uno spazio diverso e appassionante dedicato ai più piccoli con attività e servizi di animazione che troveranno spazio per tutto il periodo dedicato alle festività natalizie. Il percorso del Villaggio di Natale, la sua funzione ludica, didattica ed educativa non si ferma solo ai più piccoli, ma coinvolgerà le famiglie in un’idea del Natale che possa far tornare tutti ad un clima di normalità. In ripartenza. Nel rispetto delle norme.

“Perché è giusto tornare alla normalità- è il messaggio del sindaco di Valledoria, Marco Muretti- e quale occasione migliore delle festività natalizie. Con uno spazio che abbiamo pensato per i più piccoli e per le famiglie. Per ritrovarsi, per sentire uno spazio loro. Insieme, in sicurezza, in tanti.”

Per l’occasione è stato allestito il parco adiacente alla Piazza padre Pio, attrezzato con strutture dedicate che avranno numerosi temi capaci di arricchirli, come la casa di Babbo Natale, il suo ufficio postale, il Presepe con l’angolo dei doni e della solidarietà, il teatro di Natale, i mercatini e le bancarelle natalizie.

“Il Villaggio di Natale di Valledoria vuole e deve rappresentare di più di un semplice spazio fisico dedicato alle festività – aggiunge il primo cittadino di Valledoria- E’ dedicato allo spirito di una comunità che in questo periodo ha voglia di ritrovarsi e guardare avanti.”

Un’idea, un angolo di festa – realizzato dall’amministrazione comunale di Valledoria in collaborazione con A.E.B.V. Onlus, la Pro Loco e la Scuola Civica di musica- che sarà operativo, tutti i giorni fino al 30 dicembre, escluso il 25, dal lunedì al venerdì dal dalle 9 alle 16 per gruppi organizzati e scuole. Dalle 16 alle 20 troveranno spazio tutta una serie di attività di animazione, laboratori e visite guidate. Tutte in grado di arricchire l’offerta di questo coinvolgente angolo allestito per le feste. Il fine settimana (sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, domenica dalle 15 alle 20) invece, sarà arricchito dalla presenza di artisti ed esibizioni della scuola civica di musica e servizi di animazione. Come dire: a Natale puoi. A Valledoria.