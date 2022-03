A Sassari è (pure) allarme eroina

SASSARI Terza morte, in pochi giorni, per eroina. A Sassari è allarme. L’ultimo decesso nei parcheggi dell’Auchan, una persona di 51 anni che, dopo essersi “bucata” dentro la sua auto nel pomeriggio di mercoled, ferma dei parcheggi, è stata vista sdraiata nell’auto solo giovedi mattina (dunque è stata solo un giorno dopo, altro aspetto che fa riflettere). Un’invasione della “droga killer” che si registra soprattutto negli ultimi anni e, come noto, ad esserne protagonisti sono la notevole quantità di spacciatori presenti soprattutto nel Centro storico del Capoluogo Turritano. Una città che, anche per questo aspetto, pare avere compiuto in salto indietro di diversi decenni.

Nella foto un controllo della Polizia nel Centro storico di Sassari