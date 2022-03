Ritorna l’ufficio postale a Palmadula

SASSARI – Ieri mattina, il Servizio Patrimonio del Comune di Sassari ha consegnato a Poste Italiane le chiavi dei locali comunali di Palmadula, in piazza dell’Assunta; l’immobile, lo stesso utilizzato come ufficio postale fino al giugno 2020, era stato chiuso a causa del parziale crollo del tetto nello stabile accanto.

Ad aprile 2021 erano partiti i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale e impiantistico dei locali di comunali. Si trattò di un primo stralcio dei fondi che la Rete metropolitana aveva stanziato per la borgata di Palmadula. L’Amministrazione comunale aveva deciso di percorrere questa strada per dare risposte immediate al territorio, consentendo così di poter affidare subito i lavori urgenti di messa in sicurezza dei locali.

Il cantiere si era chiuso già dall’estate 2021, ma prima di poter riconsegnare le chiavi era necessario raggiungere l’accordo su quanto dovuto dal 2014 e mai versato da Poste Italiane. A fine 2021 Comune di Sassari e Poste Italiane si sono accordati su una transazione da 10mila euro. L’Amministrazione comunale ha così stipulato con Poste Italiane il nuovo contratto di locazione, della durata di sei anni eventualmente rinnovabili, e il pagamento del canone annuo di 2.520 euro.

A seguito della consegna dell’immobile, Poste Italiane potrà avviare le attività di propria competenza (posizionamento arredi, servizi info, utenze, .…) e riaprire così l’ufficio postale.