Capodanno, piano straordinario di controlli dei Carabinieri

SASSARI – In vista delle imminenti celebrazioni per il Capodanno 2026, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari ha disposto un piano straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire i più elevati standard di sicurezza per cittadini e turisti che affolleranno le piazze e le località turistiche del nord Sardegna.

L’attività, che vedrà impegnate numerose pattuglie delle Compagnie e delle Stazioni dipendenti, si

concentrerà in particolare sulla prevenzione degli incidenti stradali e sullo svolgimento sereno degli

eventi in programma. In particolare il dispositivo di sicurezza prevede un monitoraggio capillare delle

principali arterie di collegamento e dei centri urbani, con un incremento significativo dei posti di

controllo. Infatti sarà rivolta massima attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e le

pattuglie saranno dotate di etilometri e precursori per verificare le condizioni psicofisiche dei

conducenti, con l’obiettivo prioritario di prevenire incidenti causati dall’abuso di sostanze alcoliche

o dall’uso di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dei controlli saranno anche impiegate le Motovedette

dell’Arma dei siti navali di La Maddalena e di Porto Torres e gli aeromobili dell’11° Nucleo Elicotteri

Carabinieri, al fine di garantire un pattugliamento completo ed efficace.

I servizi saranno orientati anche alla prevenzione di reati predatori che potrebbero essere commessi

durante i momenti di festa mentre le abitazioni potrebbero essere lasciate incustodite, anche attraverso

la predisposizione di pattuglie in abiti borghesi. Parallelamente, proseguirà senza sosta l’attività di

contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione giovanile e

nelle piazze interessate dai festeggiamenti.

Infine, per scongiurare i gravi incidenti che potrebbero accompagnare i festeggiamenti, saranno anche

impiegati gli Artificieri del Comando Provinciale dislocati a Sassari e Olbia. Il personale specializzato

fornirà utili indicazioni per il corretto maneggio dei fuochi d’artificio ed effettuerà controlli mirati

relativamente alla vendita e alla detenzione di artifizi pirotecnici, verificando il rispetto delle

normative vigenti e contrastando il commercio di “botti” illegali o non conformi. L’Arma invita la

cittadinanza alla massima prudenza e a utilizzare esclusivamente prodotti certificati, evitando l’uso

di materiale esplodente pericoloso o di dubbia provenienza.

L’impegno dell’Arma dei Carabinieri è volto a garantire che i festeggiamenti per il nuovo anno

possano svolgersi in un clima di serenità e legalità per tutta la comunità sassarese.