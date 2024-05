ALGHERO – Da mercoledì a domenica in gara gli atleti di Alguerunners Michela Pensè e Roberto Uda a Castelsardo, dove la porta colori giallorossa si è classificata seconda di categoria nel 2* trail dell’amicizia, percorso molto impegnativo che ha portato gli atleti ad un grosso sforzo fisico e mentale per raggiungere il traguardo. Percorso panoramico e duro si è rivelato, invece, con partenza e arrivo sul lungomare della città gallurese, viste le pendenze e l’impennata delle temperature, la gara che a Olbia ha visto protagonisti nella 10 km Franco e Giuseppe Chessa, Marco Langella, Antonio e Salvatore Morittu, Antonello Carta e sul podio Gianni Mura, che con 38’48” sì è aggiudicato il primo posto di categoria. Nella 21 km Giuseppe Fenu 9 assoluto e primo di categoria con l’eccellente tempo di 1h19 17’ nuovo p.b . Davanti ad un numeroso pubblico, la gara gallurese si è mostrata da subito molto tecnica e a sua volta faticosa ha visto confrontarsi un numero importante di atleti provenienti dalla penisola e da tutta l’isola. Prossimi impegni per i runner giallorossi a Santa Maria la Palma domenica 19 maggio.