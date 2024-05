Fondi ai gruppi, “Giustizia e’ stata fatta”

ALGHERO – “Prosciolto perché il fatto non sussiste e prescrizione per fatti di oltre 12 anni e 6 mesi fa. Non ci sarà alcun rinvio a giudizio.

E’ l’ultima pendenza che avevo con la giustizia, dopo essere stato assolto anche nel 2018 per il processo sui fondi dei gruppi consiliari in qualita di tesoriere del gruppo Progetto Sardegna.

Venivo accusato anche questa volta non per spese mie, ma per aver autorizzato spese ai colleghi nella qualita di capogruppo in Consiglio Regionale.

Oggi non luogo a procedere da parte del GUP del Tribunale di Cagliari sia per me che ero capogruppo Pd negli anni 2009-2011 e sia per tutti colleghi di allora del Partito Democratico.

Indagini e procedimenti durati ulteriori 4 anni, in cui mi sono subito messo a disposizione degli inquirenti, assistito dai legali Avv. Nanni e avv. Littarru che ringrazio, con interrogatori, memorie, documentazione. Perché ho creduto e credo nella giustizia. E giustizia e’ stata fatta.

Sono felice in particolare per la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e per le tante persone che hanno creduto e credono in me”

Mario Bruno