Cacciotto “incassa” il sostegno del “Polo Civico Centrista”. Sarà sfida a due con Tedde

ALGHERO – Fine dei giochi: sabato ore 12.00. Apparentemente sarebbe cosa fatta, ma così non è. Infatti, potrà sembrare strano, e di fatto lo è, ma le alleanza ancora non sono state definite. Partiamo dalle certezze. I candidati a sindaco sono due: Marco Tedde e Raimondo Cacciotto. Centrodestra e Centrosinistra. Entrambe le coalizioni con ampiamenti verso l’area centrista / civica.

Ed è proprio da questa porzione della politica cittadina che possono ancora arrivare sorprese. In sintesi, dopo le interlocuzioni col Centrosinistra e gli “abbocchi” col Centrodestra, pare che oramai il così detto “Polo Civico Centrista” abbia finalmente deciso per sostenere Raimondo Cacciotto.

Come scritto, tale “matrimonio” non è stato ancora ufficializzato, ma pare che le porte non proprio aperte da parte di alcune forze del Centrodestra e perfino alcune “prescrizioni” a cui si avrebbero dovuto attendere, in particolare nella formazione delle liste, non sono andate giù a Riformatori, Noi con Alghero e Sardegna al Centro/20venti. Perciò, salvo ulteriori soprese, questa aggregazione dovrebbe sostenere Cacciotto che andrebbe ad “incassare” un appoggio più ampio del previsto con un campo che, come commentato da qualcuno dei leader, diverrebbe “larghissimo” comprendendo tutto il Centrosinistra, 5 Stelle compresi, e pure il “Polo Civico Centrista”. Oggi ci saranno ulteriori ed ennesime riunioni che dovrebbero suggellare tale accordo. E così la campagna elettorale potrà finalmente partire.