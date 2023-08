“Bene il Rendiconto, ma adesso occorre nuovo slancio”

ALGHERO – “A nome dei Riformatori ho votato favorevolmente per il Rendiconto 2022, i cui indicatori certificano la solidità dei conti del nostro Comune e la capacità di rispettare, nonostante le difficoltà, quanto previsto dal nostro programma.

Ritengo che ora sia arrivato il momento di guardare all’ultima fase della consiliatura, dando un rinnovato slancio all’azione amministrativa con pochi punti che possano incidere realmente sul miglioramento delle condizioni della nostra Alghero.

Ad iniziare dalla cura e riqualificazione degli spazi verdi della città, in modo da restituire decoro anche ad aree dimenticate o trascurate, passando per interventi corposi di manutenzione, in particolare sulle strade, per poi guardare alla programmazione e all’Alghero dei prossimi venti – trent’anni.

Come Riformatori riteniamo che sia arrivato il momento di definire, quanto prima, il Piano dei Servizi, passaggio fondamentale per progettare il futuro della città, sia in funzione della incessante ricerca del miglioramento della qualità della vita dei residenti, sia in funzione della implementazione della propria vocazione turistica”.

Alberto Bamonti

Capogruppo in Consiglio Comunale dei Riformatori Sardi Alghero