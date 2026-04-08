“5 Stelle come sempre predicano bene e razzolano male”, esplode il “caso Quartu”

CAGLIARI – “Ancora una volta il Movimento 5 Stelle riesce nell’impresa di dire tutto e fare il contrario di

tutto nel giro di poche ore. Da un lato proclami altisonanti, dall’altro la solita incoerenza nei

fatti. Fa sorridere, amaramente direi, leggere le dichiarazioni del segretario regionale del M5S

e, allo stesso tempo, osservare ciò che accade realmente a Quartu, dove il progetto

politico di riferimento è di fatto costruito e guidato da Christian Solinas” dichiara il

coordinatore regionale del Gruppo FdI Francescco Mura. “Delle due l’una: o il Movimento

5 Stelle non sa cosa accade nei territori, e sarebbe grave, oppure lo il coordinatore

regionale sa benissimo e finge di non vedere, e sarebbe ancora più grave. La verità è

una, semplice e sotto gli occhi di tutti: mentre a parole si prendono le distanze, nei fatti si

sta comodamente dentro un progetto politico che ha proprio in Christian Solinas il suo

punto di riferimento. A questo punto la questione è di coerenza, non di propaganda.

Se Alessandro Solinas vuole davvero dimostrare di avere la schiena dritta e dare seguito

alle dichiarazioni del suo partito, abbia il coraggio di trarne le conseguenze politiche e

disconoscere apertamente il progetto costruito a Quartu. Diversamente, prenda atto della

realtà e si metta l’anima in pace: sarà parte integrante di un progetto politico ideato e

guidato proprio da Christian Solinas.

E allora, senza ipocrisie, non resta che augurargli buon lavoro nel suo nuovo percorso

politico” conclude Mura Coordinatore regionale FdI Sardegna.