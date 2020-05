Calcio, test e ripartenza. Campionato da giugno

CAGLIARI – Riparte il Cagliari Calcio. Tutti presenti nella struttura sportiva dei Assemini. Tutti si sono sottoposti al tampone e ai test sierologici: calciatori della prima squadra, lo staff tecnico e alcuni giocatori della Primavera. Quasi una visita medica come quelle che precedono il ritiro precampionato: a scaglioni i giocatori si sono presentati davanti al personale sanitario dell’Ats Sardegna.

Le operazioni sono iniziate verso le 10.30 Tra i primi ad arrivare capitan Ceppitelli, Nainggolan, Ionita, Pisacane, Joao Pedro, Cigarini a seguire il resto della squadra. All’ingresso veniva misurata la temperatura con un termoscanner. Tutti con la mascherina e da domani i rossoblù effettueranno anche le visite cardiologiche al centro medico Korian di Quartu Sant’Elena.

Solo una volta terminati tutti i controlli i giocatori potranno di nuovo varcare i cancelli del centro sportivo di Assemini per gli allenamenti individuali e “volontari”. In questa prima fase i calciatori non dovrebbero essere seguiti dallo staff tecnico. Le sedute vere e proprie, quelle di gruppo, dovrebbero invece scattare dalla prossima settimana. Tutto in vista di una ipotetica ripresa del campionato a metà giugno.

Nella foto il presidente Giulini

