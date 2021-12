Zes in Saredegna, straordinaria occasione

ALGHERO – “L’approvazione della Zona economica speciale sarda rappresenta un momento di svolta per l’economia e una straordinaria opportunità per le imprese e il mondo produttivo regionale. Con la Zona economica speciale, la Sardegna avrà un ulteriore strumento per superare nodi strutturali che, da anni, limitano le nostre potenzialità di crescita e indeboliscono la coesione sociale. Si tratta del giusto epilogo al faticoso e complesso lavoro portato avanti negli ultimi anni da tutta la Giunta e dal Presidente Christian Solinas.

La nostra determinazione, calma ma inesorabile, c’è!

Ora è indispensabile che tutti i livelli istituzionali coinvolti forniscano il loro contributo per la sua massima operatività, estensione (anche a nord) e rafforzamento”

Presidente Michele Pais