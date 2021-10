Yacht Club, domenica il Memorial Paddeu

ALGHERO – Domenica prossima 10 ottobre organizzato dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana è in programma il I Trofeo Yacht Club Alghero – Memorial Mario Paddeu, tappa conclusiva del Campionato di vela d’altura Vento de l’Alguer 2021 – Consorzio del Porto di Alghero. L’inizio delle prove della giornata che comincerà con il consueto briefing alle ore 10,00 presso la sede della L.N.I., è previsto per le ore 12,00. Alle 18,00 presso lo Yacht Club la premiazione dei vincitori della tappa. In ricordo del caro Signor Mario recentemente scomparso, la famiglia Paddeu e lo Y.C.A. assegneranno il premio Memorial M. Paddeu alla barca I classificata della classe SPI.

Dopo il forzato annullamento delle prove della VI tappa a causa dello fenomeno meteorologico che con straordinaria violenza si abbattuto nella rada di Alghero il 26 settembre scorso, l’esito del Campionato è ancora aperto: per la classe SPI si contendono il primo posto in classifica Gagliarda di Niccolò Patetta, Vitamina di Antonello Casu e Luna Storta di Salvatore Soggiu; per la classe no SPI abbiamo in testa Oschoanic di Giuseppe Serra seguita da Albertone I di Giuseppe Dinapoli e L’Altra Luna di Brunello Dessì.