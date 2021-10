Problemi mensa, richiesta subito la Commissione

ALGHERO – “I consiglieri comunali Ornella Piras, Gabriella Esposito e Mario Bruno, in veste di Componenti della Commissione Consiliare in oggetto, Considerata la necessità di audire i referenti della nuova azienda che si è aggiudicata il servizio della mensa scolastica e l’assessora competente per poter conoscere le specificità del nuovo servizio e visto anche il bisogno di programmare un sopralluogo per visitare il nuovo centro cottura. Viste anche le numerose segnalazioni a noi giunte riguardo alcuni disservizi verificatesi nel primo giorno di attività del nuovo servizio mensa scolastica”, cosi si legge nella missiva inviata al Presidente del Consiglio Lelle Salvatore.

“Considerato l’articolo 21, comma 5, del regolamento del consiglio comunale laddove è scritto “La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da 1/3 dei componenti della Commissione stessa”, chiedono al Presidente del Consiglio Comunale di voler procedere urgentemente alla convocazione della Commissione Consiliare da Lei presieduta disponendo sull’oggetto: “Situazione nuovo servizio mensa scolastica” alla presenza dell’assessora Salaris, del dirigente competente dei responsabili dell’Azienda”.