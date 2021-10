Elezioni Olmedo, Perre: priorità agricoltura, servizi e tipicità |video

OLMEDO – Domenica e lunedi prossimi si vota per le Amministrative anche in Sardegna. Tra i comuni chiamati alle urne Olbia, Carboni a pure Olmedo. In questo caso si sfidano due candidati a sindaco: Toni Faedda (Olmedo Domani) e Angela Simula (Su Mezoru). Tra i candidati a sostegno del primo, a tutt’oggi Sindaco e già consigliere provinciale, c’è l’imprenditore nel campo dell’ospitalità e agriristoro Enrico Perre che abbiamo sentito riguardo le priorità rispetto alla sua candidatura e in generale del comune di Olmedo, centro che ha ottime potenzialità di crescita in diversi settori a partire da quello della valorizzazione delle tipicità locali.