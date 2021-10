Hub Ryanair? Obiettivo fidelizzare i turisti |video

ALGHERO – Alcuni segnali su un probabile ritorno in forze di Ryanair ad Alghero hanno scatenato la solita discussione che da anni caratterizza questa porzione della Sardegna. Senza ancora una qualche conferma si sono già scatenate perfino le polemiche su dichiarazioni e scelte passate. Tipico di questo territorio che, invece di pensare subito come attrezzarsi per un eventuale ritorno dell’hub e mettere “nero su bianco” queste strategie, preferisce accalorarsi per qualche vacuo riconoscimento. Quando il vero riconoscimento potrebbe (finalmente) arrivare da scelte, anche tranchant, che permettano di rendere strutturali i flussi turistici derivanti da eventuali nuovi collegamenti del vettore Irlandese.

Sul tema abbiamo sentito l’ex-sindaco di Alghero Marco Tedde che fu colui che “battezzò” l’avvio della florida prima stagione di tratte da e per Alghero targate col simbolo dell’arpa dorata. Un periodo sicuramente molto positivo con anche un offerta di eventi che si stava sempre più muovendo in linea con le esigenze non solo degli indigeni e dei nazionali ma soprattutto dei villeggianti che giungevano anche con Ryanair. Non bastano certamente gli eventi, ma sono già un segmento importante. Il resto, per attrarre, consolidare e fidelizzare i turisti, è arcinoto.

Nella foto e video l’ex-sindaco e leader di Forza Italia Marco Tedde