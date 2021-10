“Adesso basta con la persecuzione, intervenga l’Ue”

ALGHERO – “Contento ma indignato da questa persecuzione. Ora basta. Tutte le corti di giustizia mi danno ragione. Tranne la Spagna. Che insegue la politica non la giustizia. E’ tempo di dire basta. Abbiamo il diritto di essere liberi in Europa”, cosi Carles Puigdemont durante la conferenza stampa di ieri rispetto agli esiti del Tribunale di Sassari e ancora: “In questo giorno dopo la decisione e della corte di Sassari sono felice di essere libero”, e infine un messaggio alle autorità spagnole: stop! Troviamo giustizia in tutta Europa tranne che in Spagna”. Parole durissime che però sottolineano qual è la condizione in cui si trova l’ex-presidente Puigdemont e soprattutto come viene trattata l’istanza di libertà della Catalogna. Considerazioni condivise dal Sindaco Conoci, che è stato ringraziato pubblicamente dai legati dell’Eurodeputato e dallo stesso leader indipendentista, tramite social.