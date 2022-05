Wrc 2022, Conoci e Pes a Roma: Alghero riabbraccia il mondiale

ALGHERO – Tra una settimana si comincia: la città si prepara ad accogliere il WRC. E’ appena trascorso il fine settimana straordinario con le Frecce Tricolori che la Riviera del Corallo è pronta ad offrire il suo ineguagliabile scenario per la tappa mondiale del WRC 2022. “Alghero riabbraccia il mondiale, sicuri che sarà ancora un evento straordinario e coinvolgente. Grazie all’Aci, alla Regione Sardegna e alla Città di Alghero, questo grande appuntamento riporta in uno scenario unico la sede del mondiale, con il quartier generale, il parco assistenza e la direzione di gara dislocate tra le banchine del porto turistico, il Lungomare Barcellona e le antiche fortificazioni della città”, così il Sindaco di Alghero Mario Conoci, oggi a Roma presso la sede dell’Automobile Club D’Italia per la presentazione ufficiale dell’evento insieme al Presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani, il presidente di Aci Sassari Giulio Pes, con in collegamento l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa, il direttore di gara Antonio Turitto. Tutto è pronto per la gara che si svolgerà in Sardegna dal 2 al 5 giugno: è il quinto appuntamento del FIA World Rally Championship e per la diciannovesima volta è organizzata in Sardegna.

“Grazie ad Aci, alla Regione, che ha voluto puntare sui grandi eventi sportivi per lo sviluppo turistico ed economico della Sardegna. Sono scelte vincenti che vanno a vantaggio della nostra economia e delle imprese. Alghero, la Sardegna, l’Italia, saranno al centro del mondo con un evento straordinario al quale il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero partecipano da protagonisti. Il Rally Italia Sardegna sarà ancora caratterizzato dalla collaborazione e dalla sinergia tra Alghero e Olbia, ma anche con la partecipazione di tanti comuni del nord Sardegna, nell’ambito di un collaudato progetto che favorisce la promozione dei territori e dell’intera Sardegna; Alghero e Olbia con l’ACI e la Regione Sardegna lavorano insieme: c’è entusiasmo e voglia di fare bene. Un’occasione di così grande portata a livello planetario sarà anche una grande opportunità promozionale, del valore di 13 milioni di euro e una ricaduta nel territorio certificata di oltre 80 milioni di euro, questo è il WRC, il Rally Italia Sardegna, che si appresta ad invadere col suo pubblico, la città e il Nord dell’Isola. “Alghero attende – ha concluso Mario Conoci – pronta ad abbracciare i piloti mondiali e i team che daranno vita all’evento. Un ringraziamento particolare, ad iniziare da nostri collaboratori comunali, a tutti coloro che hanno lavorato, lavorano e lavoreranno per rendere possibile tutto questo. Grazie di cuore!”