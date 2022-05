Rally Mondiale, grande occasione di promozione per la Sardegna

ALGHERO – “La Sardegna attende con ansia il circus del Rally Mondiale. Un’occasione davvero straordinaria che unisce sport internazionale e grande promozione per la nostra Isola. Siamo pronti a vivere questi giorni roboanti”. Così il Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais, sull’evento mondiale che dal 2 al 5 Giugno animerà strade e sterrati della Sardegna, soprattutto a Nord Ovest e che è stato ufficialmente presentato ieri mattina nella sede dell’ACI di Roma.

Si tratta della tappa italiana del mondiale FIA World Rally Championship, giunto al quinto appuntamento che vede l’organizzazione dell’Automobile Club D’Italia, in collaborazione con la Regione Sardegna.

“Un grande evento sportivo che come è stato ribadito anche dal Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas e dall’Assessore del Turismo Gianni Chessa, intervenuto in collegamento durante la presentazione di ieri – prosegue Pais – che svolge un ruolo importante nella promozione dell’Isola a livello internazionale. Una collaborazione lunga e vincente tra la stessa Regione Sardegna e l’ACI”.

“Non solo un evento sportivo ma una vera e propria festa che vedrà Olbia città di partenza e Alghero che ritorna, in questo 2022, ad essere quartier generale e ad ospitare il parco assistenza. La grande macchina organizzativa è già a lavoro, come si può vedere percorrendo via Garibaldi, siamo pronti per questo spettacolo che prevede ben 21 prove speciali tra le province di Sassari e Olbia Tempio” – chiude Michele Pais.