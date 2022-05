Domenica Bike day al Parco: sport, sapori del territorio e musica

ALGHERO – Domenica 29 maggio “Bike day” a Casa Gioiosa. Nuovo appuntamento per “Emozioni in Riviera”, il format del Parco naturale regionale di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana realizzato insieme a Meet Sardinya . Dopo l’apprezzato contest “Recognize the plant” e la notevole affluenza nei siti di Sant’Imbenia e Calich per Monumenti Aperti, domenica 29 maggio ci sarà un’altra bellissima giornata di sport, natura e prodotti del Parco. Il “Bike day”, giornata dedicata alla bicicletta, è arricchito dalla presenza delle eccellenze enogastronomiche col marchio del Parco e dai laboratori culinari e di riciclo e dal percorso della specialità ciclistica “Downhill” organizzata da “Mistral Dh Alghero”. La corsa sulle due ruote vedrà gli atleti percorrere il tracciato del “Trail Center Parco di Porto Conte”, primo ed unico nel suo genere in Sardegna.

Tracciato che nasce all’interno del Monte Timidone, con i suoi quasi 400 mt di altitudine e un esclusivo aspetto naturalistico e paesaggistico. Il “Bike day” inizierà con il ritrovo alle 8.30 dei partecipanti al test del percorso di “Downhill”, a seguire, dalle ore 11 nella sede del Parco a Tramariglio prenderà forma, nella splendida area all’aperto di Casa Gioiosa, una sorta di “cittadella del gusto” con diversi stand che proporranno le produzioni col marchio dell’area protetta e che saranno accompagnati da una serie di laboratori tematici: si parte con “La carta che non va nel cestino diventa…cestino!”: realizzazione di un tipico “Cistellas” con l’utilizzo dei quotidiani riciclati fino ad arrivare al secondo laboratorio che prevede la “produzione di Malloreddus” con farina della filiera del Parco di Porto Conte.

Sempre per restare in tema della due ruote e soprattutto con la finalità della scoperta delle bellezze naturalistiche di Porto Conte, durante tutta la giornata sarà possibile effettuare (previa prenotazione) delle escursioni in bicicletta con delle guide che illustreranno le varie peculiarità dell’area protetta. Inoltre, dall’ora di pranzo fino al tardo pomeriggio ci sarà anche l’accompagnamento musicale della band Undercover. La giornata sarà, inoltre, l’occasione perfetta per scoprire le aree Museali e Multimediali: Il Parco del Piccolo Principe, la Mostra Permanente del Maestro Elio Pulli, il Museo della Memoria Carceraria, il Tunnel Immersivo Teléia, il Giardino Botanico e le aule didattiche “Vita da api” e “Miniere e Minerali. Per prendere parte all’evento sarà necessario l’acquisto del biglietto dell’Ecomuseo del Parco, tramite l’App da sito dal sito www.algheroparks.it o dalla biglietteria di Casa Gioiosa.