Querelle suoli pubblici, riparte la mediazione: cercasi sintesi di buon senso

ALGHERO – Continua la querelle sui Suoli Pubblici. Sull’argomento interviene la presidente della Commissione competente, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Monica Pulina, la quale, di fatto, viste le diffuse fibrillazioni, “riapre la partita” e dunque il dialogo, anche con le categorie, oltre che con le forze politiche, al fine di giungere ad una sintesi che possa soddisfate tutti o quasi. Certo, è comprensibile che alcuni rappresentanti di quartiere siano del tutto contrari a vedere confermati i “Suoli pubblici” della scorsa estate, ma, come detto, sarà opera della Commissione e della Maggioranza arrivare ad un punto che possa conciliare le varie posizioni.

“La concessione del suolo pubblico ritorna ad essere l’oggetto della Commissione Attività Produttive presieduta dalla Presidente Monica Pulina,capogruppo di Fratelli d’Italia Alghero. Un argomento sempre più spinoso che non riesce a mettere d’accordo le parti interessate.La Presidente Pulina, sollecitata dai rappresentanti delle associazioni di categoria,con le quali aveva preso precedentemente l’impegno di concertare le richieste del comparto pervenute all’ amministrazione in sede di commissione. Le richieste legate alla concessione del suolo pubblico pari al 100%del suolo concesso in periodo Covid. Tale richiesta,aveva trovato il sostegno del partito Fratelli d’Italia della quale la Pulina è rappresentante in Consiglio. La richiesta del comparto è state elaborata dall’amministrazione che ha deciso di concedere il 50 per cento ad esclusione delle piazze”.

“Tale provvedimento, che doveva conciliare le esigenze delle parti interessate non ha sortito l’effetto desiderato, ma al contrario ha acceso gli animi. Considerato che la questione in oggetto evidenzia una pluralità di posizioni, tra loro anche disomogenee, in seno alle associazioni di categoria; ritenuto necessario un ulteriore approfondimento istruttorio prima che la delibera venga sottoposta all’esame del Consiglio Comunale; Considerato che la proposta sottoposta all’esame della VI Commissione Consiliare non è stata oggetto di voto, si ritiene opportuno convocare una riunione della Commissione 3* con la partecipazione di tutte le sex valutazioni in proposito”.