“Nuovo ospedale, Alghero è stanca degli annunci”

Alghero avrà un nuovo ospedale! ” Questa in sintesi l’affermazione del Governatore Solinas , rilasciata in occasione della visita a Sassari del vice ministro della Sanità Sileri, esponente del governo Draghi in quota M5S. Lo stesso annuncio è stato fatto ieri sera, nel pur breve consiglio comunale ( ormai consuetudine nella Riviera del Corallo da un anno a questa parte ) dal Sindaco Mario Conoci che ha chiesto collaborazione all’opposizione in merito all’argomento.

Oggi anche il Presidente Pais fa un appello al consiglio comunale affinché decida sull’area da destinare al nuovo nosocomio cittadino

Tutto bene in una situazione di normalità , all’interno di un Consiglio comunale che parla, si incontra e discute. Non è certamente il nostro, che a malapena riesce a discutere non più di qualche minuto, visto che, per un motivo o per un’altro, i numeri nella maggioranza mancano sempre. Forse è necessario a questo punto ricorrere alla seconda convocazione in forma continua. Ma quello che sorprende è la richiesta di individuazione di una nuova area, per il nuovo ospedale, pur sapendo che questa amministrazione, volontariamente o no, ha fatto scadere il vincolo in una area ben identificata, per la realizzazione del nuovo ospedale. Non ha richiesto un ulteriore vincolo, considerato che in quell’area era stata fatta a suo tempo, con l’amministrazione Tedde, tutta la procedura proprio per poterla destinare al nuovo ospedale. Procedura, è bene si ricordi, non di poca rilevanza, che prevede autorizzazioni varie, e a vari livelli, che comportano tempi tecnici lunghi.

Oggi a cuor leggero si chiede di trovare un altro sito, magari come annunciato sotto voce da qualcuno a Mamuntanas, luogo distante dalla città, e dai servizi pubblici e dalle infrastrutture necessarie in un’area tutta da urbanizzare. Si tenga nella debita considerazione che si tratta di un’area agricola con un vincolo ben preciso, che dev’essere modificato e questo comporterebbe un allungamento, ovvio, dei tempi . Come dire: addio Ospedale nuovo!

Credo invece che per serietà, bisognerebbe dire a chiare lettere che, chi propone e chi puntualmente rilancia, ha poche intenzioni (salvo gli annunci) di realizzare un nuovo ospedale, al pari della volontà di ottenere il DEA di primo livello per l’attuale. Volontà ferma agli annunci,mentre la città è stanca degli annunci e di chi, puntualmente, continua a farli in maniera metodica”,

Capo gruppo pd Alghero.

Mimmo Pirisi