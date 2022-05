“La maggioranza non esiste più, Alghero merita ben altro”

ALGHERO – “Quello che sta succedendo alla maggioranza del comune di Alghero si potrebbe definire un vero e proprio accanimento terapeutico: maggioranze liquide, consiglieri assenti a comando, finti proclami e città allo sbando. Un film che ad Alghero è diventato routine, un film che viene trasmesso come una replica costante con la stessa trama e anche con gli stessi attori non protagonisti. In un momento critico per l’auspicato inizio della stagione, e con argomenti molto attesi all’ordine del giorno in consiglio comunale, si è consumato l’ennesimo sgarbo alla città, l’ennesima presa in giro agli algheresi e l’ennesima conferma che la maggioranza eletta nelle scorse elezioni non esiste più. Inutile fare qua i nomi degli attori di questa ennesima sceneggiata napoletana e inutile elencare i partiti coinvolti, serve invece richiamare il Sindaco a prendere atto della situazione e a non nascondere più la polvere sotto il tappeto. La città merita una chiara spiegazione, una chiara presa d’atto e, molto probabilmente, un atto d’amore conclamato con le dimissioni del Sindaco e di quella parte politica che non si è sottratta alle proprie responsabilità. Alghero merita ben altro”.