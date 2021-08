Weekend enogastronomici, termini prorogati

ALGHERO- È possibile aderire entro il 10 settembre prossimo all’avviso esplorativo per il progetto dell’evento enogastronomico Plaçaalguer, previsto per i mesi di bassa stagione, da ottobre a dicembre 2021. Il termine di adesione all’avviso, inizialmente previsto al 31 agosto, è stato prorogato per ulteriori 10 giorni. L’avviso è rivolto ai ristoratori algheresi per proporre un menù costituito prevalentemente da piatti della tradizione locale.

Il progetto dell’Amministrazione Comunale, tramite gli assessorati al Turismo, alla Cultura e allo Sviluppo Economico, con la Fondazione Alghero, il Parco di Porto Conte e altri partner privati, nasce dall’esigenza di sviluppare delle iniziative finalizzate a creare animazione locale e ad attrarre visitatori tramite una mirata offerta ricettiva, della ristorazione e di eventi ed iniziative di varia natura.

Saranno coinvolti in questo itinerario del gusto anche le cantine vitivinicole, i birrifici artigianali e gli oleifici locali che aderiranno. Tutte le informazioni, il modulo di adesione, le modalità di invio delle domande, sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero al seguente link: https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/RASSEGNA-ENOGASTRONOMICA-PLACAALGUER-GUSTO-ARTE-E-TRADIZIONE/